Суспільство

Корея відправить до України дві машини для розмінування Rhino

18 Вересня 2023 16:07
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корея

Південна Корея передасть Україні дві машини K600 Rhino власного виробництва для розмінування мінних полів.

Про це повідомляє Chosunilbo.

“Уряд вирішив якомога швидше відправити в Україну два тральщики на додачу до раніше поставленої партії старих міношукачів. Це випливає з термінового прохання та обіцянки президента Юн Сок Йоля підтримати Україну”, — поінформувало виданню джерело в корейському кабміні.

Водночас, побоюючись реакції Росії, Південна Корея попросить Україну використовувати автомобілі тільки для гуманітарних операцій.

Відповідне рішення Сеул ухвалив після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, як вважають, обидві сторони уклали угоди щодо постачання зброї.

Chosunilbo додає, що Rhino — вітчизняний тральщик, який або зачищає тил, або розчищає шляхи через мінне поле на передовій. Це не летальна зброя, але ця машина є “найбільш військовою” технікою, яку Південна Корея досі відправляла в Україну.


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