Корея відправить до України дві машини для розмінування Rhino

Південна Корея передасть Україні дві машини K600 Rhino власного виробництва для розмінування мінних полів.

Про це повідомляє Chosunilbo.

“Уряд вирішив якомога швидше відправити в Україну два тральщики на додачу до раніше поставленої партії старих міношукачів. Це випливає з термінового прохання та обіцянки президента Юн Сок Йоля підтримати Україну”, — поінформувало виданню джерело в корейському кабміні.

Водночас, побоюючись реакції Росії, Південна Корея попросить Україну використовувати автомобілі тільки для гуманітарних операцій.

Відповідне рішення Сеул ухвалив після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, як вважають, обидві сторони уклали угоди щодо постачання зброї.

Chosunilbo додає, що Rhino — вітчизняний тральщик, який або зачищає тил, або розчищає шляхи через мінне поле на передовій. Це не летальна зброя, але ця машина є “найбільш військовою” технікою, яку Південна Корея досі відправляла в Україну.