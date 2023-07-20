Контрнаступ відбувається повільніше, ніж хотілося б, але просування є – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що хоч контрнаступ і відбувається повільніше, ніж хотілось би, але все ж Сили оборони щоденно з боями просуваються вперед на відстань від 500 м до 1 км.

Про це Сирський повідомив в інтерв’ю ВВС.

“Кожного дня ми просуваємося вперед на відстань від 0,5 до 1 км”.

Він пояснив, що просуватися дуже складно, бо на Лиманському напрямку і навколо Бахмута зосереджені основні сили російської армії.

“Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би нам хотілося”, − сказав Сирський.

Він також додав, що окупанти мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії.

За словами командувача, наразі українські воїни можуть “відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян”.

Водночас він підкреслив, що попри жорстоку реальність, українці мають успіхи, бо дуже ретельно планують усі свої операції.

“Ми це робимо не абияк, а дуже продумана кожна операція. Кожен день таких наступальних дій детально планується, тому ми маємо значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху в основному за рахунок застосування маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом в тил”, − пояснив Сирський.