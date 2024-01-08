Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону

Республіканці й демократи в Конгресі США домовилися про бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, що дозволить уникнути зупинки роботи федерального уряду (так званого шатдауну). Про це разом оголосили Чак Шумер і Майк Джонсон – лідери більшості у Сенаті та Палаті представників, пише Financial Times.

Поки що це тільки домовленість, законопроєкт мають проголосувати обидві палати Конгресу.

Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Ультраправе крило Республіканської партії залишилось незадоволеним угодою з демократами. Їхній Кокус свободи в Палаті представників назвав її повним провалом. “Це навіть гірше, ніж ми думали”, – йдеться в заяві.