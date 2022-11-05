Харків

Комунальники запустили теплосистему в деокупованій Балаклії

5 Листопада 2022 13:54
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харків

4 листопада, у Балаклійській громаді для населення та інших споживачів розпочався опалювальний період.

Про це у повідомили у Балаклійській міській раді. 

Подача тепла до багатоквартирних житлових будинків буде здійснюватися не одночасно, так як в деяких будинках пошкоджені конструкції будівель, а також внутрішньобудинкові мережі теплопостачання, які найближчим часом планується відремонтувати.

Працівники підприємства та аварійної служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та подачу тепла до осель балаклійців.

Про хід пуску тепла в домівки міська рада буде повідомляти додатково.


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