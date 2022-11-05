Комунальники запустили теплосистему в деокупованій Балаклії

4 листопада, у Балаклійській громаді для населення та інших споживачів розпочався опалювальний період.

Про це у повідомили у Балаклійській міській раді.

Подача тепла до багатоквартирних житлових будинків буде здійснюватися не одночасно, так як в деяких будинках пошкоджені конструкції будівель, а також внутрішньобудинкові мережі теплопостачання, які найближчим часом планується відремонтувати.

Працівники підприємства та аварійної служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та подачу тепла до осель балаклійців.

Про хід пуску тепла в домівки міська рада буде повідомляти додатково.