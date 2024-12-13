Економіка

Компанія “Метінвест” зупинила видобуток під Покровськом – на єдиній в Україні шахті з коксівним вугіллям
13 Грудня 2024 09:38
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вугілля, електроенергія
Шахтар під землею на вугільній шахті у Донецькій оласті / Фото: Bloomberg

Найбільша українська металургійна компанія “Метінвест” зупинила роботу на вугледобувному майданчику під Покровськом у Донецькій області через активні бойові дії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Майданчик у селі Піщане під Покровськом охоплює вертикальний ствол шахти № 3 “Покровське” та адміністративний комплекс. На нього припадає близько половини від усього вугілля, що видобувається компанією. У заяві сказано, що з району евакуювали основний персонал і членів їхніх сімей. Компанія оцінює наслідки зупинки видобутку вугілля.

Інші підприємства “Метінвест” у Донецькій області продовжують роботу, йдеться в заяві. Як пише Reuters із посиланням на джерело, далеко від лінії фронту розташовані ще дві шахти компанії.


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