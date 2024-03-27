Суспільство

Комітет Ради скасував пропозиції про “економічне бронювання” військовозобов’язаних

27 Березня 2024 18:37
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мобілізація
Військовий квиток / Фото: Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо “економічного бронювання”.

Про це повідомив нардеп із фракції Слуга народу, член профільного комітету Ігор Копитін у коментарі Liga.net.

“Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип “війна для бідних”. А це неприпустимо”, — пояснив він.

На початку березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. Як уточнив згодом нардеп Олексій Гончаренко, в Кабміні планують прив’язати бронювання до рівня зарплати. Зокрема, бронь могли б отримати ті, в кого зарплата становить від 35 тис. грн.


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