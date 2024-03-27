Комітет Ради скасував пропозиції про “економічне бронювання” військовозобов’язаних

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо “економічного бронювання”.

Про це повідомив нардеп із фракції Слуга народу, член профільного комітету Ігор Копитін у коментарі Liga.net.

“Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип “війна для бідних”. А це неприпустимо”, — пояснив він.

На початку березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. Як уточнив згодом нардеп Олексій Гончаренко, в Кабміні планують прив’язати бронювання до рівня зарплати. Зокрема, бронь могли б отримати ті, в кого зарплата становить від 35 тис. грн.