Комендантську годину у Харкові та області на новорічні свята не змінюватимуть.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов на пресконференції.

“Додаткових обмежень не плануємо запроваджувати на свята. Комендантська година, яка у нас діє з 23:00 до 05:00 дозволяє цю ситуацію нам повністю контролювати. Щодо обмежень щодо функціонування бізнесу та продовольчих магазинів у нас так само на новорічні свята не передбачено”, — сказав Синєгубов.

За даними Ігоря Терехова, на новорічні свята у Харкові посилять заходи безпеки.

“Централізованого святкування в метрополітені в новорічну ніч не буде. Але традиційно ввечері 31 грудня на станціях метро проведемо концерт. Люди зможуть отримати гарні емоції, а потім підземкою дістатися додому. Однак масових заходів не буде”, — розповів Ігор Терехов.