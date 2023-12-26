Суспільство

Комендантську годину у Харкові та області на новорічні свята не змінюватимуть

26 Грудня 2023 12:56
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комендантська година

Комендантську годину у Харкові та області на новорічні свята не змінюватимуть.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов на пресконференції.

“Додаткових обмежень не плануємо запроваджувати на свята. Комендантська година, яка у нас діє з 23:00 до 05:00 дозволяє цю ситуацію нам повністю контролювати. Щодо обмежень щодо функціонування бізнесу та продовольчих магазинів у нас так само на новорічні свята не передбачено”, — сказав Синєгубов.

За даними Ігоря Терехова, на новорічні свята у Харкові посилять заходи безпеки.

“Централізованого святкування в метрополітені в новорічну ніч не буде. Але традиційно ввечері 31 грудня на станціях метро проведемо концерт. Люди зможуть отримати гарні емоції, а потім підземкою дістатися додому. Однак масових заходів не буде”, — розповів Ігор Терехов.


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