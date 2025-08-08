Командир та заступник артбатареї Києва оформили виплати за неіснуючі бойові завдання — збитків на 900 тис. гривень

ДБР повідомило про підозру командиру та заступнику командира артилерійської батареї однієї з військових частин Києва, через яких державі було завдано збитків на майже 900 тис. гривень. Військові оформили документи про нібито виконання бойових завдань, хоча військовослужбовці фактично перебували в іншому місці.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань.

Своєю чергою командир артилерійської батареї не перевірив дані та підписав надані рапорти. На підставі цих документів заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат.

Командиру реактивної артилерійської батареї повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 425 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Заступнику командира повідомлено про підозру в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 426 КК України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років.

Як зазначили в ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис. гривень.