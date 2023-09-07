Командира армії ППО, що захищає Москву, заарештували за хабар

Генерал-майор Костянтин Огієнко, який очолював 1-у ордена Леніна армію ППО особливого призначення, яка прикриває Москву від ударів з повітря, став фігурантом кримінальної справи про хабар в особливо великому розмірі.

Як повідомляють росЗМІ, кримінальну справу, за якою генералу може загрожувати до 15 років позбавлення волі, було порушено у липні 2023 року. Огієнко перебуває під вартою, термін арешту йому продовжили до 27 листопада.

Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Біляцьким отримали 500 тисяч рублів від керівниці громадської організації “Надежда”. Це була перша частина хабара на загальну суму в 30 мільйонів рублів, за яку військові обіцяли виділити під забудову землі Міноборони РФ.