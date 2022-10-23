Командування окупантів покинуло мобілізованих, аби евакуювати основні сили з Херсонщини, — ISW

Російські війська готують низку дій із затримкою ЗСУ з різною ефективністю. Російські війська, ймовірно, готуються зруйнувати дамбу на Каховській гідроелектростанції, але окупаційна влада в Новій Каховці, ймовірно, намагається пом’якшити повінь, що виникне в результаті.

Окупанти зменшують об’єм води з водосховища за дамбою, повідомляє ISW.

Російське військове керівництво перекинуло свій офіцерський корпус через річку, але залишило новомобілізованих на західному березі річки Дніпро як загін, який залишився на зв’язку.

Використання таких недосвідчених сил для проведення затримки може призвести до розгрому Росії, якщо українські сили вирішать продовжити атаку, як раніше оцінювало ISW.

Один російський мілблогер зазначив, що ситуація в Херсонській області є жахливою для російських військ, і що для Росії «практично неможливо» евакуювати війська з перших рубежів оборони і що залишається лише два питання: як відвести останню лінію фронту сил, і як пояснити відхід російських сил.