Політика

Командувачем військ ОК “Захід” призначено Шведюка

15 Квітня 2024 10:13
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Командувач військ оперативного командування "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк / Фото з Facebook ОК “Захід”

Командувачем військ оперативного командування “Захід” призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Про це йдеться у зверненні Шведюка на сторінці ОК “Захід” у Facebook.

“Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України”, – йдеться у зверненні.

Генерал подякував командуванню за довіру, назвав це “великою честю і привілеєм”.

За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК “Захід” стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. “Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо”, – зазначив він.


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