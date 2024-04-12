Суспільство

Командувач ОК Південь Ковальчук повідомив, що йде з посади

12 Квітня 2024 18:49
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кадри, армія
Андрій Ковальчук / Фото: Оперативне командування Південь

Командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук повідомив, що йде з посади.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування Південь.

“Ми з вами жорстко билися з ворогом на півдні, наші бригади показали себе якнайкраще в бойовій роботі, ми забезпечуємо і підтримуємо їх і сьогодні, коли вони на східному напрямку випалюють нечисть із нашої землі, мужньо протистоять ворожим атакам”, — зазначив Ковальчук.

Раніше про звільнення командувачів ОК Південь та ОК Захід повідомляв нардеп від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко. Він писав, що Ковальчука призначили керівником Військової академії. Гончаренко також писав, що командувачем ОК Південь було призначено колишнього комбрига 59-ї бригади генерала Геннадія Шаповалова.


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