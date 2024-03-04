Колишньому заступнику Куп’янського міського голови повідомили про підозру у держзраді

Андрію Козубу, який був заступником мера Куп’янська та депутатом міськради, повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами та державній зраді.

Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.

Згідно з текстом підозри, Козуб обіймав посаду “в.о. помічника заступника голови з питань інфраструктури” в окупаційній адміністрації.

На цій посаді підозрюваний керував комунальними підприємствами Куп’янська під час окупації.

За ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Андрію Козубу може загрожувати довічне ув’язнення. Санкції ч. 5 ст. 111-1 ККУ передбачають до 10 років позбавлення волі.