Коли не варто відкладати обстеження: пояснюють лікарі Святої Параскеви

Чи привчені ми до систематичного медичного обстеження, попри те, що в нас нічого не болить? Гадаємо, багато хто ігнорує необхідність такого профілактичного огляду, хоча виклики і турбулентність сьогодення, малорухливий спосіб життя, не завжди здорове харчування, а ще поява нових вірусів, соматичних хвороб, онкопатологій, психічних розладів, симптоматика яких стає дедалі прихованішою та підступнішою, вимагають бути дбайливішим до свого здоров’я. У такому медичному закладі, як Центр Святої Параскеви (Львів), ви завжди можете протягом одного дня пройти всі обстеження та отримати консультації лікарів на високому професійному рівні.

Коли «потім» стає ризиком?

Українці часто ставляться легковажно до свого здоров’я. Поведінка на кшталт «пройде саме», «немає часу» може призвести не лише до небажаних результатів, а й серйозних наслідків у вигляді тривалого та дорогого лікування та втрати часу, який, в окремих випадках, є вирішальним. Ми звикли терпіти біль, займатися самолікуванням, проте існують тривожні ознаки, які не варто ігнорувати:

Постійний або сильний біль, який не зникає протягом кількох діб. Особливо небезпечними є напади у грудях, животі, голові та попереку.

Втрата ваги, яку ви не можете пояснити. Якщо ви не змінювали раціон або фізичну активність, втрата 5-10% маси тіла — це серйозний симптом.

Ускладнене дихання, сильна задишка. Особливо якщо вам важко дихати під час підйому сходами чи при незначному навантаженні.

Підвищена температура протягом кількох днів. Постійна, навіть невисока температура впродовж тривалого часу — це можлива ознака запалення чи серйозного захворювання.

Зміни шкіри, висип або поява нових родимок, зміна їх форми.

Зміна гостроти зору, невиразне мовлення, нечітка координація. Це може бути ознаками інсульту чи передінсультного стану.

Потрібно звертати увагу також на хронічну втому, апатію, відчуття слабкості після повноцінного сну. Важливо не ігнорувати такі прояви, оскільки вони можуть вказувати на гормональні порушення, анемію, депресію, проблеми із серцево-судинною чи нервовою системою.

Чому раннє обстеження завжди простіше?

У багатьох ситуаціях ранні симптоми захворювань виглядають безпечними. Пацієнти ігнорують їх, а хвороба в цей час розвивається. Вчасна діагностика дає змогу передбачити ускладнення, подолати психологічні бар’єри, коли страх дізнатися певні неприємні новини паралізує правильну реакцію на сигнали організму. Якщо ж не відкладати візити до лікаря, а проходити обстеження вчасно, то за словами пацієнтів клініки Параскеви у Львові, відгуки яких опубліковані на незалежних форумах, це надасть такі переваги:

ефективність лікування значно підвищується, коли захворювання діагностується на ранній стадії; лікувальні процедури потребують менше зусиль і ресурсів, у тому числі фінансових; профілактичні заходи та вчасна діагностика завжди запобігають ускладненням, що допомагає уникнути серйозних втручань.

Звідси висновок: швидкий візит до лікаря та регулярний check-up зекономить ваші сили та бюджет.

Як виглядає правильний підхід у Медичному центрі Параскеви у Львові?

Медичний центр Святої Параскеви, відгуки про який називають цю клініку місцем сили, оголосив своєю місією саме вчасне й ефективне виявлення та запобігання захворюванням. Мета закладу — створювати атмосферу доброзичливості та комфорту для кожного пацієнта, змінювати стереотипи ставлення до власного здоров’я, формувати в людей почуття відповідальності за стан свого організму. Для цього у клініці є всі підстави:

високий рівень професіоналізму, нові методики лікування й обстеження, новітнє обладнання та сучасні медикаменти;

індивідуальний підхід до кожного пацієнта та турботливе лікування;

зручне розташування мережі лікувально-діагностичних центрів, їх доступність.

Тож не зволікайте, бо здоров’я — найцінніший ресурс, якщо його занедбати, відновити вдається не завжди. Інвестуючи у щорічні огляди, ви збережете свій спокій і забезпечите активне та повноцінне життя.

ТОВ «Медичний Центр Святої Параскеви». Ліцензія МОЗ України АE № 197581 від 18.04.2013