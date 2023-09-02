Коломойського відправлено під варту з можливістю внесення застави

Шевченківський суд Києва відправив бізнесмена Ігоря Коломойського під варту – із можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень.

Це те, чого вимагали прокурори. Термін – 60 днів, до 31 жовтня.

Також його зобовʼязали здати усі документи й не спілкуватися зі свідками.

Нагадаємо, сьогодні СБУ вручила Коломойському підозру за двома двома статтями – шахрайство та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, Коломойський протягом 2013-2020 років легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.