Колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей

Російські окупанти почали масово тікати з Донецької та Луганської областей, очевидно, очікуючи на контрнаступ ЗСУ. Станом на 11 березня на виїзді з окупованих областей спостерігають величезні черги.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає 24 Канал.

“На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік Росії. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей”, – повідомив Данілов.

Він також наголосив, що колаборанти відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче. Варто нагадати, що ще у листопаді 2022 року на окупованій території Запорізької області почалися дивні рухи. Частина колаборантів тікала з Пологів та Михайлівки до Маріуполя на Донеччині. Але масового переміщення військових не було.

На думку херсонського активіста Володимира Молчанова, переміщення колаборантів та засланих росіян, які працювали в окупаційних адміністраціях, все одно матиме наслідки. Окупанти продовжують перебувати на території Запорізької області попри те, що зазначають великих втрат як у живій силі, так і у боєприпасах.