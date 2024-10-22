Політика

КНДР відправила до Росії військових льотчиків, – ЗМІ
22 Жовтня 2024 20:49
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корея, росія
Військові КНДР на фоні літака МиГ-29 / Фото: warfor.me

Північна Корея направила до Росії льотчиків, які мають навчитися керувати російськими бойовими літаками.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання пов’язують прибуття північнокорейських льотчиків із можливим навчанням з управління новими літаками, які Москва поставить у КНДР.

“Це може бути перша участь північнокорейських льотчиків у бойових діях з часів війни у ​​В’єтнамі”, – розповіли у виданні.

За даними американської розвідки, сама КНДР має у своєму розпорядженні понад 900 бойових літаків.

Найсучасніші з них – штурмовики Су-25 та винищувачі МиГ-29.


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