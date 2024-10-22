КНДР відправила до Росії військових льотчиків, – ЗМІ

Північна Корея направила до Росії льотчиків, які мають навчитися керувати російськими бойовими літаками.
Про це повідомляє Newsweek з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники видання пов’язують прибуття північнокорейських льотчиків із можливим навчанням з управління новими літаками, які Москва поставить у КНДР.
“Це може бути перша участь північнокорейських льотчиків у бойових діях з часів війни у В’єтнамі”, – розповіли у виданні.
За даними американської розвідки, сама КНДР має у своєму розпорядженні понад 900 бойових літаків.
Найсучасніші з них – штурмовики Су-25 та винищувачі МиГ-29.