КНДР відправила до Росії військових льотчиків, – ЗМІ

Північна Корея направила до Росії льотчиків, які мають навчитися керувати російськими бойовими літаками.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання пов’язують прибуття північнокорейських льотчиків із можливим навчанням з управління новими літаками, які Москва поставить у КНДР.

“Це може бути перша участь північнокорейських льотчиків у бойових діях з часів війни у ​​В’єтнамі”, – розповіли у виданні.

За даними американської розвідки, сама КНДР має у своєму розпорядженні понад 900 бойових літаків.

Найсучасніші з них – штурмовики Су-25 та винищувачі МиГ-29.