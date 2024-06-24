КНДР в обмін на військову допомогу Росії ймовірно попросить технології для вдосконалення ракет

У Білому домі вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії ймовірно попросить у країни технології для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, передає “Європейська правда“.

Він нагадав, що нещодавній візит очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР став для нього першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

“Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати”, – заявив Кемпбелл.

Він також зазначив, що в останні місяці відбулось “кардинальне зростання рівня” відносин між РФ та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала “суттєву кількість” північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

“Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї”, – додав Кемпбелл.

Він також зауважив, що Китай “певною мірою схвильований” посиленням контактів між Росією та КНДР.

“Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями”, – сказав заступник держсекретаря США.