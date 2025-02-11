Політика

КНДР передала Росії 200 артсистем і планує продовжувати поставки, – Yonhap
11 Лютого 2025 16:54
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Ешелон з САУ Koksan в РФ / Фото з соцмереж
Ешелон з САУ Koksan в РФ / Фото з соцмереж

Північна Корея передала Росії близько 200 далекобійних артилерійських систем і, ймовірно, продовжить постачати військову техніку та особовий склад для війни проти України.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.

За оцінками південнокорейської розвідки, КНДР вже направила до Росії близько 11 000 військових, з яких 300 загинули, а ще 2 700 отримали поранення.

Крім артилерійських систем, Пхеньян передав Москві ракети та “значний” запас боєприпасів. У Сеулі не виключають, що поставки зброї та особового складу триватимуть.

Також зазначається, що у 2025 році КНДР активізує розробку передових озброєнь, зокрема атомних підводних човнів, розвідувальних супутників і міжконтинентальних балістичних ракет із твердопаливними двигунами.

Аналітики припускають, що Росія може передати Північній Кореї військові технології в обмін на озброєння, зокрема у сфері розробки підводних човнів і ракетних боєголовок.


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