Суспільство

КНДР фактично приймає участь у війні в Україні – Зеленський
14 Жовтня 2024 19:29
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війна, зеленський, кндр
Володимир Зеленський / ОПУ

14 жовтня Володимир Зеленськийзаявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Про це повідомляється у зверненні Зеленського.

“Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни”.

Президент повідомив, що на Ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятись.


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