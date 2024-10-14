КНДР фактично приймає участь у війні в Україні – Зеленський

14 жовтня Володимир Зеленськийзаявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Про це повідомляється у зверненні Зеленського.

“Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни”.

Президент повідомив, що на Ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятись.