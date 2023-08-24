Кличко відкрив сквер у Парижі

Мер Києва Віталій Кличко разом із мером Парижа Анн Ідальго у День Незалежності відкрив Київський сквер у французькій столиці.
Про це повідомив Віталій Кличко у Telegram.
За словами Кличка, сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.
На відкриття також прийшли українці та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у Парижі.
“Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права”.