Суспільство

Клієнти московської психлікарні здали у ФСБ прибиральника за жовто-синю куртку

10 Травня 2023 10:17
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росія

Прибиральника психіатричної клініки, який прийшов на роботу у жовто-синій куртці 9 Травня, затримали у Москві. На нього склали протокол за дискредитацію ЗС РФ, пише телеграм-канал Shot.

“На 39-річного Олександра Г. поскаржилися постояльці психоневрологічного інтернату № 5 для людей похилого віку в селищі Філимонки. У святковий день прибиральник ходив у куртці у кольорах українського прапора. На місце викликали поліцію. Чоловіка затримали на робочому місці та склали протокол про адміністративне правопорушення. Наступного тижня він має прийти до суду на засідання. Бажано в іншій куртці”, – йдеться у повідомленні.

Ще один затриманий у Москві носив жовто-сині штани. Його також затримали.

“Того ж дня на Великій Дмитрівці затримали 26-річного Віталія з Волгограда. З його курткою все було гаразд, а ось штани підкачали. На чоловіка виписали протокол за тією самою статтею, йому також загрожує штраф за дискредитацію”, – доповнює “База”.


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