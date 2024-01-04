Політика

Кірбі заявив, що Путін не хоче перемовин

4 Січня 2024 09:40
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У Білому домі не вважають, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори про припинення війни проти України попри окремі повідомлення в ЗМІ.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише “Європейська правда

“Попри весь той галас, який я чув за останні кілька днів про пана Путіна в деяких повідомленнях преси, про те, що він раптом захотів вести переговори, він точно не поводиться як людина, яка хоче перемовин”.

На підтвердження своїх слів представник Білого дому звернув увагу на те, що останніми днями РФ продовжила масовані атаки з використанням дронів і ракет по цілях в Україні, включаючи не лише військові, але й цивільні об’єкти в Україні.

“Він робить все можливе, щоб поставити українців на коліна, і саме тому так важливо, щоб запит (до Конгресу) на додаткове фінансування, який висунув президент, схвалили”, – наголосив Кірбі.


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