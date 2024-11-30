Політика

Кім Чен Ин поклявся у вічній підтримці політики РФ
30 Листопада 2024 09:43
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кндр, росія
Кім Чен Ин виступає під час відвідування Національного університету оборони в Пхеньяні, Північна Корея, 7 жовтня 2024 року / Фото KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив міністру оборони Росії, що застосування Україною зброї дальньої дії є результатом прямого військового втручання США, і Москва має право на самооборону, повідомили в суботу державні ЗМІ КНДР, на які посилається Reuters.

Кім зустрівся з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим у п’ятницю і сказав, що «США і Захід змусили київську владу атакувати територію Росії своєю власною зброєю дальньої дії», і Росія повинна вжити заходів, щоб змусити «ворожі сили заплатити ціну», повідомило агентство KCNA.

«Уряд, армія і народ КНДР будуть незмінно підтримувати політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від зазіхань імперіалістів на гегемонію», – цитує Кіма агентство KCNA.

Кім пообіцяв розширювати зв’язки з Росією в усіх галузях, зокрема й у військовій, у межах всеосяжного стратегічного партнерства, яке він підписав із Путіним у червні і яке включає в себе угоду про взаємну оборону, повідомляє KCNA.

Чи обговорювали Кім і Білоусов розміщення військ Північної Кореї в Росії – не повідомляється.

Білоусов також окремо провів переговори з міністром оборони Північної Кореї Но Кван Чолем і заявив, що підписаний Кімом і Путіним пакт про партнерство сприятиме підтримці балансу сил у Північно-Східній Азії.

Кім особисто був присутній на прийомі, влаштованому міністерством оборони для делегації Білоусова, повідомляє KCNA.


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