Кримінал

Кількість жертв російського обстрілу в Херсоні зросла до семи

25 Листопада 2022 06:49
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херсон

Голова Херсонської військової адміністрації В’ячеслав Янушевич пише, що в Херсоні внаслідок російського обстрілу загинуло семеро людей. Раніше він повідомляв про чотирьох.

“Сьогоднішній день – чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним”, – написав Янушевич.

Неофіційний російський телеграм-канал Rybar, близький, за даними The Bell, до міністерства оборони, коротко повідомляє, що “російські ракетні війська і артилерія завдали ударів по позиціях противника в Херсоні, Бериславі, Дудчанах і Станіславі”.


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