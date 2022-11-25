Кількість жертв російського обстрілу в Херсоні зросла до семи

Голова Херсонської військової адміністрації В’ячеслав Янушевич пише, що в Херсоні внаслідок російського обстрілу загинуло семеро людей. Раніше він повідомляв про чотирьох.

“Сьогоднішній день – чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним”, – написав Янушевич.

Неофіційний російський телеграм-канал Rybar, близький, за даними The Bell, до міністерства оборони, коротко повідомляє, що “російські ракетні війська і артилерія завдали ударів по позиціях противника в Херсоні, Бериславі, Дудчанах і Станіславі”.