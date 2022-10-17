Кількість жертв після атаки на Київ знов зросла

Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло – загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди”, – повідомив він у Facebook.

Наразі госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них – працівники ДСНС.

Раніше повідомлялося, що під час пошуково-рятувальних робіт рятівники, витягли тіла молодої пари, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.