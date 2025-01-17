Суспільство

Кількість жертв атаки РФ на Запоріжжя 8 січня зросла: у лікарні померла жінка
17 Січня 2025 11:52
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У Запоріжжі померла жінка, яка постраждала від удару Росії по місту 8 січня. Кількість загиблих зросла до 14 людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

“Ми досі розбираємо наслідки тих обстрілів, які були за останній місяць, де тричі ворог підступно поцілив по центру Запоріжжя”, – розповів Федоров.

Нагадаємо, вдень 8 січня окупанти завдали ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Сталася масштабна пожежа, пошкоджено чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів, трамвай. Після обстрілу ще 60 людей перебувають у лікарнях.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня / Фото: ДСНС

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