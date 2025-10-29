Кількість загиблих зросла до 132: наслідки рейдів поліції проти наркокартелю у Ріо-де-Жанейро

Поліцейська операція, яку вже назвали найсмертоноснішою в історії Бразилії, забрала життя щонайменше 132 людей. Жителі Ріо-де-Жанейро виставили на вулицю десятки тіл, зібраних протягом ночі після масштабних поліцейських спецоперацій.

Про це пише Reuters.

Оновлене число більш ніж удвічі перевищує кількість загиблих, яку оприлюднили у напередодні — тоді влада штату повідомила про щонайменше 64 загиблих, серед яких четверо поліцейських. За даними уряду штату, рейди були спрямовані проти великого наркокартелю.

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро заявив, що початковий підрахунок включав лише тіла, які на той момент уже були доставлені до державного моргу.

За словами очевидців, жителі району Пенья, які шукали зниклих родичів, зібрали багато тіл у лісистій місцевості позаду своїх будинків — понад 70 тіл було викладено просто посеред вулиці.

Губернатор Кастро наголосив, що впевнений: усі загиблі внаслідок операції були злочинцями, оскільки більшість перестрілок відбувалися в лісі.

“Не думаю, що хтось просто гуляв би лісом у день сутичок. Єдиними справжніми жертвами були поліцейські”, — сказав він.

Поліцейська операція відбулася за кілька днів до того, як Ріо має прийняти міжнародні заходи, пов’язані з кліматичним самітом ООН COP30, зокрема глобальний саміт мерів C40 щодо боротьби зі зміною клімату та вручення премії Earthshot Prize британського принца Вільяма.

За останнє десятиліття Ріо вже приймав низку масштабних подій — Олімпійські ігри 2016 року, саміт G20 у 2024-му та саміт БРІКС у липні — але жодного разу не фіксували таку кількість жертв.

Влада штату повідомила, що це була найбільша в історії операція проти угруповання Comando Vermelho, яке контролює торгівлю наркотиками в кількох фавелах — густонаселених бідних районах, розташованих на пагорбах уздовж узбережжя міста.