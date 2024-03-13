Суспільство

Кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу збільшилась до 4

13 Березня 2024 07:49
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загиблі, кривий ріг
Пошкодена багатоповерхівка / Національна поліція

У лікарні Кривого Рогу померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по місту вчора.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким”, – написав він.

Наразі в лікарні знаходиться 6 «важких» постраждалих, в тому числі 2 дітей.

Внаслідок вечірньої атаки в Кривому Розі постраждало 38 людей, з яких 10 – діти. Станом на вечір 12 березня було троє загиблих – 2 жінки та 1 чоловік. У лікарнях перебувало 17 поранених дорослих (з них 4 тяжких та 1 жінка у вкрай тяжкому стані) та 9 дітей, один з них у тяжкому стані.


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