Суспільство

Кількість загиблих внаслідок повені у Лівії перевищила 11 тисяч людей

15 Вересня 2023 13:38
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загиблі, повінь

У Лівії кількість загиблих внаслідок повені зросла до щонайменше 11 300 людей. Ще 10 100 людей вважаються зниклими безвісти. Наразі пошукові роботи тривають.

Про це повідомила генеральна секретарка Лівійського Червоного Півмісяця Марі ель-Дрез в інтерв’ю агентству The Associated Press у четвер, 14 вересня.

Раніше органи охорони здоров’я оцінювали кількість загиблих в Дерні в 5500 осіб.

Невідома кількість людей похована під багнюкою і уламками, серед яких перекинуті автомобілі і шматки бетону. За словами рятувальників, багато тіл, змитих у море, повернулися назад з припливом.

За даними Міжнародної організації ООН з міграції, повені призвели до переміщення щонайменше 30 000 людей у Дерні, а ще кілька тисяч були змушені покинути свої домівки в інших східних містах.

На знімках, оприлюднених агенцією, видно, що бруд і уламки тягнуться в море на мілководді Дерни, і біля берегової лінії вони виглядають помітно коричневими. Знімки показують, що буревій залишив коричневий шар бруду по всьому місту.


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