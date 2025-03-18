Техно

Астронавти NASA повертаються на Землю після дев’ятимісячної затримки на МКС
18 Березня 2025 08:22
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Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс / Фото: NASA
Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс / Фото: NASA

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс 18 березня покинули Міжнародну космічну станцію на борту капсули SpaceX Crew Dragon після затримки їхньої місії на дев’ять місяців через несправність корабля Boeing Starliner.

Як повідомляє Reuters, двоє астронавтів разом із двома іншими членами екіпажу відстикувалися від МКС о 1:05 за східним часом. Їхня подорож на Землю триватиме 17 годин, а приземлення біля узбережжя Флориди очікується о 17:57.

Місія, яка мала тривати вісім днів, затягнулася через технічні проблеми з кораблем Starliner. Повернення астронавтів привернуло увагу президента США Дональда Трампа, який після вступу на посаду в січні закликав прискорити їхній порятунок.

Час безперервного перебування астронавтів у космосі — 286 днів, що перевищує середню шестимісячну місію, але поступається рекорду Френка Рубіо, який пробув у космосі 371 день.


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