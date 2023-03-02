Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок нічного ракетного обстрілу Запоріжжя зросла до чотирьох, серед зниклих безвісти – дитина.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

“За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина”, – йдеться у повідомленні.

В ОГПУ зазначили, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Сьогодні близько 01:30 війська рф завдали удару ракетами ЗРК С-300 по житловому п’ятиповерховому будинку в Запоріжжі. Будівлю частково зруйновано, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автівки місцевих мешканців. Триває пошуково-рятувальна операція.