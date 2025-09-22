Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох: з-під завалів дістали тіло жінки

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя 22 вересня загинули троє людей. Тіло третьої жертви рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки – написав Федоров.
Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох. Ще двоє людей зазнали поранень. Один із постраждалих у важкому стані.
Окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.