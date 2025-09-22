Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох: з-під завалів дістали тіло жінки

На Кіровоградщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейських

Двоє людей постраждали через удари по Сумах та Київщині

ЗСУ знищили 890 окупантів, три гелікоптери та іншу техніку противника: дані Генштабу за добу

Окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох. Ще двоє людей зазнали поранень. Один із постраждалих у важкому стані.