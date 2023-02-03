Кількість загиблих після удару по Краматорську 1 лютого збільшилась до чотирьох

Роботи щодо ліквідації наслідків обстрілу у м. Краматорськ Донецької області завершено, повідомляє ДСНС.

“О 22:40 2 лютого в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу у м. Краматорськ рятувальниками вилучено з-під завалів тіло загиблої жінки.

Всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб”, – повідомили у відомстві.

На місці завалу було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій, роботи завершено.

Всього до розбору завалу залучалось 221 чоловік та 42 одиниці техніки.