Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 25

Кількість жертв масованого російського обстрілу Києва в ніч на 28 серпня зросла до 25 людей. Серед загиблих – четверо дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Говорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру”, – повідомив президент.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти запустили по Україні майже 600 дронів-камікадзе і 31 ракету. Більша частина дронів і ракет летіла в бік Києва.