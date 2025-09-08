Кількість українців, які звертаються по притулок у ЄС та Швейцарії, зросла на третину

У першій половині 2025 року понад 16 тисяч українців подали заяви на отримання притулку в країнах ЄС та Швейцарії — це на 29% більше, ніж за той самий період минулого року.

Про це йдеться у звіті Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA).

Найбільше звернень від українців зафіксували у Франції. Загалом у країнах ЄС продовжує діяти статус тимчасового захисту для 4,3 млн громадян України. Єврокомісія подовжила його до березня 2027 року.

Статус шукача притулку дає право на медичне обслуговування, проживання та працевлаштування у країні, яка надала захист.

Водночас найбільшою групою заявників у ЄС та Швейцарії за перші 6 місяців 2025 року стали громадяни Венесуели. Загалом кількість заяв на притулок у ЄС скоротилася на 23% — до 399 тисяч, що пов’язують зі зменшенням числа сирійців, які шукають захист.

Найбільше заяв на притулок отримали Франція (78 тис.), Іспанія (77 тис.), Німеччина (70 тис.), Італія (64 тис.) та Греція (27 тис.).