        Кількість постраждалих від атаки на Київщині зросла до 24, серед них двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        28 Вересня 2025 16:51
        Поліція Київщини продовжує документувати наслідки ворожої атаки на столичний регіон / Фото Нацполіція
        Поліція Київщини продовжує документувати наслідки ворожої атаки на столичний регіон / Фото Нацполіція

        Поліція Київської області повідомила, що станом на 15:30 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столичний регіон зросла до 24 осіб, серед них двоє малолітніх дітей.

        У Фастівському районі поранено п’ятьох людей, зокрема малолітнього хлопчика, у Білоцерківському — двох жінок, у Бориспільському — 67-річну жінку. У Бучанському районі травмовано дитину.

        Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. На місцях працюють поліцейські та екстрені служби, які документують воєнні злочини та допомагають потерпілим.

