Кількість постраждалих від атаки на Київщині зросла до 24, серед них двоє дітей

Поліція Київської області повідомила, що станом на 15:30 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столичний регіон зросла до 24 осіб, серед них двоє малолітніх дітей.

У Фастівському районі поранено п’ятьох людей, зокрема малолітнього хлопчика, у Білоцерківському — двох жінок, у Бориспільському — 67-річну жінку. У Бучанському районі травмовано дитину.

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. На місцях працюють поліцейські та екстрені служби, які документують воєнні злочини та допомагають потерпілим.

