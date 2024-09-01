Кількість постраждалих у Харкові зросла до щонайменше 25

Кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Харкову балістичними ракетами зросла до щонайменше 25. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Ця кількість зростатиме. За його словами, люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

“Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі”, – повідомив Синєгубов, зазначивши, що ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру.

Ліквідація наслідків триває.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані. За його даними ще шестеро постраждалих – у Немишлянському.

Як повідомлялося, починаючи з 13-ї години окупанти завдали близько 10 ударі по Харкову.