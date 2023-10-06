Кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 30 людей

Кількість поранених внаслідок росыйського ракетного удару по Харкову зросла до 30 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, це 20 чоловіків і дев’ять жінок віком від 18 до 85 років, також поранений 11-місячний хлопчик.

“Стан більшості поранених, у тому числі дитини, середній. Також є кілька пацієнтів у легкому стані. Їм надали допомогу на місці. У людей, вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох — гостра реакція на стрес”, — повідомив Синєгубов.