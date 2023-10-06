Кримінал

Кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 30 людей

6 Жовтня 2023 14:15
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ракетний удар

Кількість поранених внаслідок росыйського ракетного удару по Харкову зросла до 30 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, це 20 чоловіків і дев’ять жінок віком від 18 до 85 років, також поранений 11-місячний хлопчик.

“Стан більшості поранених, у тому числі дитини, середній. Також є кілька пацієнтів у легкому стані. Їм надали допомогу на місці. У людей, вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох — гостра реакція на стрес”, — повідомив Синєгубов.


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