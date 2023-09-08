Суспільство

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 72

8 Вересня 2023 19:18
читать на русском →
ракетний удар, кривий ріг

Кількість поранених через ранковий ракетний удар по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі зросла до 72, ще 1 людина загинула.

Про це повідомляє керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини – це вже остаточні дані – дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога”.

За даними Вілкула, постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців – 80 пошкоджених будинків, з яких 23 – приватний сектор, інші – багатоповерхівки.

Для допомоги постраждалим у місті діє штаб біля школи мистецтв за адресою вул. Церковна, 2.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Вересня 2023 13:50

В Кривому Розі завершили рятувальні роботи
8 Вересня 2023 16:12

Правоохоронці викрили “дилера”, який організував поставки наркотиків військкому Рівненського районного ТЦК
8 Вересня 2023 14:05

Маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина, – Зеленський
8 Вересня 2023 12:17

Російська авіабомба вбила трьох цивільних у селі на Херсонщині
8 Вересня 2023 11:59

Україна повернула додому ще 9 дітей
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки