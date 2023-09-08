Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 72

Кількість поранених через ранковий ракетний удар по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі зросла до 72, ще 1 людина загинула.

Про це повідомляє керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини – це вже остаточні дані – дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога”.

За даними Вілкула, постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців – 80 пошкоджених будинків, з яких 23 – приватний сектор, інші – багатоповерхівки.

Для допомоги постраждалим у місті діє штаб біля школи мистецтв за адресою вул. Церковна, 2.