Кількість міністерств в Україні скоротять на третину, – прем’єр-міністр

Кількість міністерств в Україні можуть скоротити на третину. У Кабміні працюють над створенням Центру уряду.

Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців”, – сказав він.

За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. “Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість”, – додав він.

Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.

“Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи”, – розповів прем’єр.

Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: “На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави – це дискусія”.