Кількість атак по лінії фронту зросла: найактивніше окупанти штурмують на двох напрямках

Розпочалася 1084 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБів. Крім цього, здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Приколотне, Великий Бурлук, Шевченкове, Сухий Яр, Покровськ, Багатир, Костянтинопіль, Дніпроенергія, Шевченко, Січневе, Гуляйполе та Таврійське.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка противник шість разів атакував позиції ЗСУ.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.