Кримінал

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили четверту підозру

23 Лютого 2024 12:53
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сбу, церква
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру / Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила черговий епізод підривної діяльності керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, митрополиту оголошена нова підозра.

Про це повідомила СБУ.

У службі нагадали, що минулого року фігурант уже отримав три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення російської збройної агресії. Матеріали вказаних справ скеровані до суду.

Цього разу СБУ встановила, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки про “захоплення” Храму Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах і “видворення” звідти служителів церкви.

Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Клірик записував деструктивні відеозвернення й на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у Фейсбуці.

Семантико-лінгвістична та судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій підозрюваного.

На підставі зібраних доказів митрополиту інкримінується вчинення злочину, передбаченого ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.

Вирішується питання про зміну фігуранту запобіжного заходу на більш суворий.

Розслідування триває. Клірику загрожує до восьми років позбавлення волі.


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