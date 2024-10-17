Керівник Хмельницької прокуратури пояснив, як отримав інвалідність

Олексій Олійник, керівник Хмельницької обласної прокуратури підтвердив наявність інвалідності, заявивши, що отримав її законно.

Про це повідомив журналіст та головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов, Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, “Суспільне Хмельницький“.

17 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та “роками отримували гроші з державного бюджету”.

“Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи”.

За даними Бутусова, прокурор Олійник отримав пенсію в 2017 році у віці 37 років. Аналогічну підвищену пенсію разом із чоловіком оформила і його дружина – прокурор Ірина Олійник.

“Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків”.

У своїй заяві Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами 2-ї групи і чи вони оформлені завдяки зв’язкам з підозрюваною у корупції голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії “Слуга народу” Тетяною Крупою.

Олійник підтвердив наявність інвалідності у 48 прокурорів та повідомив, що загальний склад прокуратури області – 225 прокурорів. “Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки”, – сказав Олійник.