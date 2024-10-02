Кримінал

Керівництво школи в Індії принесло учня в жертву заради “процвітання навчального закладу”
2 Жовтня 2024 11:58
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В Індії  керівництво школи вбили 11-річного хлопчика, учня 2-го класу, в рамках нібито “чорномагічного” ритуалу жертвоприношення, щоб зробити навчальний заклад “більш процвітаючим”.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Власник школи, який вірить у “тантричні” ритуали, попросив свого сина, директора школи, принести в жертву дитину заради “процвітання” школи та його сім’ї.

Батько і син разом із трьома іншими співробітниками викрали жертву з гуртожитку школи і задушили його.

Поліція заарештувала п’ятьох осіб, включно з власником школи, директором і двома вчителями.


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