Керівництво школи в Індії принесло учня в жертву заради “процвітання навчального закладу”

В Індії керівництво школи вбили 11-річного хлопчика, учня 2-го класу, в рамках нібито “чорномагічного” ритуалу жертвоприношення, щоб зробити навчальний заклад “більш процвітаючим”.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Власник школи, який вірить у “тантричні” ритуали, попросив свого сина, директора школи, принести в жертву дитину заради “процвітання” школи та його сім’ї.

Батько і син разом із трьома іншими співробітниками викрали жертву з гуртожитку школи і задушили його.

Поліція заарештувала п’ятьох осіб, включно з власником школи, директором і двома вчителями.