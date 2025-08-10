Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яке рішення між Вашингтоном і Москвою щодо завершення війни в Україні має враховувати позиції України та Європейського Союзу. Вона повідомила, що у понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення подальших кроків, передає Reuters.

«США мають можливість змусити Росію серйозно вести переговори. Будь-яка угода між США і Росією має включати Україну та ЄС, адже це питання безпеки України і всієї Європи», — зазначила Каллас у своїх коментарях.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю в Алясці.

Каллас наголосила, що «міжнародне право чітко визначає: усі тимчасово окуповані території належать Україні».

«Угода не має стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», — додала вона.