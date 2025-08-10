        Політика

        Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 17:09
        Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент Європейської комісії і верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас на зустрічі у Києві, 1 грудня 2024 року / Фото Офіс президента
        Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яке рішення між Вашингтоном і Москвою щодо завершення війни в Україні має враховувати позиції України та Європейського Союзу. Вона повідомила, що у понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення подальших кроків, передає Reuters.

        «США мають можливість змусити Росію серйозно вести переговори. Будь-яка угода між США і Росією має включати Україну та ЄС, адже це питання безпеки України і всієї Європи», — зазначила Каллас у своїх коментарях.

        Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю в Алясці.

        Каллас наголосила, що «міжнародне право чітко визначає: усі тимчасово окуповані території належать Україні».

        «Угода не має стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», — додала вона.


