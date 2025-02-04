Катастрофа літака Azerbaijan Airlines: Казахстан опублікував попередній звіт із фото

Міністерство транспорту Казахстану опублікувало попередній звіт про катастрофу літака Azerbaijan Airlines, що розбився 25 грудня. У документі наведені розшифровки переговорів екіпажу, описані пошкодження борту та оприлюднені фото “сторонніх металевих об’єктів”, що пробили обшивку літака. Експерти припускають, що це можуть бути уламки зенітної ракети.

Звіт опубліковано на сайті Мінтранспорту Казахстану.

Документу передує попередження, що він “не передбачає встановлення частки чиєїсь провини або відповідальності” і що “кримінальні аспекти цієї події викладаються в рамках окремої кримінальної справи».

Авіакатастрофа з літаком Embraer E190, що виконував рейс № 8243 Баку – Грозний, сталася вранці 25 грудня. Тоді в Грозному через атаку дронів працювали системи ППО. Президент Азербайджану Ільхам Алієв говорив, що борт зазнав ушкоджень “унаслідок обстрілу із землі” і що Росія “хоче зам’яти питання” щодо причин аварії.

У звіті наводиться розшифровка переговорів диспетчера вишки в аеропорту Грозного з членом екіпажу літака, який розповів про проблеми з GPS на підльоті, “ударі птахів” по борту, “вибух двох задніх крісел у кабіні” і кисневого балона. Після цього почалися проблеми з управлінням – “відмова системи управління елеронами і кермом висоти”. Через проблеми екіпаж почав запитувати про погоду в сусідніх містах, зокрема в Баку й Актау, і ухвалив рішення розвернутися.

Міністерство, крім цього, опублікувало фотографії ушкоджень літака, що сталися “до зіткнення із земною поверхнею” і “ймовірно, спричинені зовнішніми об’єктами”, а також витягнуті зі шматків металу. У звіті не прояснюється їхнє походження, вони називаються просто “сторонніми металевими об’єктами”.

“OSINT-аналітик Кирило Михайлов охарактеризував об’єкти на фото як “схожі на вражаючі елементи зенітної ракети”, – пише видання «Медіазона».

Початковий огляд фрагментів, що збереглися, виявив безліч наскрізних і ненаскрізних ушкоджень різної величини та форми у хвостовій частині фюзеляжу, кіля та стабілізатора, рулів висоти та напрямку.

“У деяких місцях ушкодження мають правильну прямокутну форму. Візуальний огляд наскрізних ушкоджень показує, що деякі з них наскрізні, в той час як інші є глухими/ненаскрізними ушкодженнями. З глухих пошкоджень було вилучено велику кількість сторонніх об’єктів”, – йдеться в документі.