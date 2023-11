Капелюх Наполеона продали за рекордні 1,9 млн євро

Капелюх, який належав Наполеону Бонапарту, коли він був імператором Франції, був проданий за рекордні майже два мільйони євро на французькому аукціоні, повідомляє аукціонний дім.

Він був проданий за 1,932 мільйона євро (2,1 мільйона доларів), побивши попередній рекорд для наполеонівського капелюха, який утримував той же аукціонний дім у 1,884 мільйона євро в 2014 році.

A hat belonging to Napoleon Bonaparte when he was French emperor sold for a record of nearly two million euros at a French auction on Sunday.

