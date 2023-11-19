Капелюх Наполеона продали за рекордні 1,9 млн євро

Капелюх, який належав Наполеону Бонапарту, коли він був імператором Франції, був проданий за рекордні майже два мільйони євро на французькому аукціоні, повідомляє аукціонний дім.

Він був проданий за 1,932 мільйона євро (2,1 мільйона доларів), побивши попередній рекорд для наполеонівського капелюха, який утримував той же аукціонний дім у 1,884 мільйона євро в 2014 році.

A hat belonging to Napoleon Bonaparte when he was French emperor sold for a record of nearly two million euros at a French auction on Sunday.

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Капелюх, відомий як дворогий, виконаний у фірмових кольорах Наполеона — чорному, з синьо-біло-червоним кольорами французького прапора — і привернув увагу колекціонерів «з усього світу», за словами аукціоністів Osenat, відмовившись назвати особу або національність потенційного покупця.

Востаннє ним володів бізнесмен Жан-Луї Нуазьє, який помер минулого року.

Вважається, що у Наполеона було близько 120 таких капелюхів, більшість з яких зараз втрачені.

“Капелюх сам по собі представляв образ імператора”, – сказав AFP експерт аукціонного дому Жан-П’єр Осена перед продажем.

За даними аукціонного дому, Наполеон носив саме цей капелюх до середини свого імператорського періоду, який тривав з 1808 по 1815 рік.