Канадський виробник бронемашин Roshel планує перенести частину виробництва в Україну

На території України планують розгорнути виробництво бронемашин канадської компанії Roshel Smart Armored Vehicles.

Про це в інтерв’ю Defense Archives розповів гендиректор компанії Роман Шимонов.

Як розповів Шимонов, у компанії влаштувалося понад 200 біженців з України, вони вже отримали певний досвід і прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу там.

Наразі в Україні працює кілька сервісних центрів з обслуговування бронемашин Roshel.

“Ми активно працюємо в три зміни і продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту та мобільності. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду”, – зазначив гендиректор Roshel.