Канада запровадила санкції проти соратників Януковича

Канадський уряд запровадив економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів Віктора Януковича.
Уряд Канади вважає, що “ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи”.
У зв’язку з цим, країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:
- Микола Азаров;
- Олексій Азаров;
- Раїса Богатирьова;
- Андрій Клюєв;
- Сергій Курченко;
- Віктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- Дмитро Табачник;
- Олександр Якименко;
- Віталій Захарченко.
“До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи”, – підсумували в уряді.