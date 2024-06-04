Політика

Канада запровадила санкції проти соратників Януковича

4 Червня 2024 18:26
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санкції, канада, янукович
Микола Азаров / Фото: УНІАН

Канадський уряд запровадив економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів Віктора Януковича.

Уряд Канади вважає, що “ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи”.

У зв’язку з цим, країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:

  • Микола Азаров;
  • Олексій Азаров;
  • Раїса Богатирьова;
  • Андрій Клюєв;
  • Сергій Курченко;
  • Віктор Пшонка;
  • Артем Пшонка;
  • Дмитро Табачник;
  • Олександр Якименко;
  • Віталій Захарченко.

“До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи”, – підсумували в уряді.


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