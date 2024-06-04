Канада запровадила санкції проти соратників Януковича

Канадський уряд запровадив економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів Віктора Януковича.

Уряд Канади вважає, що “ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи”.

У зв’язку з цим, країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:

Микола Азаров;

Олексій Азаров;

Раїса Богатирьова;

Андрій Клюєв;

Сергій Курченко;

Віктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитро Табачник;

Олександр Якименко;

Віталій Захарченко.

“До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи”, – підсумували в уряді.